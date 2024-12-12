Muharrem İnce’ye “Cumhurbaşkanına Hakaret” davasında para cezası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018 yılında yaptığı bir konuşmada “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu cezayı 7 bin lira adli para cezasına çevirdi.

2018’deki konuşma dava konusu oldu

Dava, İnce’nin CHP Yalova Milletvekili olduğu 7 Ocak 2018 tarihinde partisinin Balıkesir’de düzenlediği etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle açıldı. Ankara 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, İnce hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Cumhurbaşkanı’nın avukatı şikayetten vazgeçti

Dava sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, 11 Nisan 2022’de mahkemeye katılma talebinde bulundu ve bu talep mahkemece kabul edildi. Ancak daha sonra Aydın, İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirten bir dilekçeyi mahkemeye sundu. Dilekçede, “Muharrem İnce’nin, 7 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu konuşma nedeniyle tarafımızca iş bu dosyaya katılma talebimiz bulunulmuştur. Ancak görülen lüzum üzerine Muharrem İnce hakkındaki şikayetten vazgeçme gereği hasıl olmuştur” ifadeleri yer aldı.

Mahkeme, bu dilekçeyi 14 Mart 2023’teki duruşmada okuyarak davayı erteledi. Ancak davanın, kamu davası olması nedeniyle sürecin şikayetten vazgeçmeye rağmen devam etmesi kararlaştırıldı.

Mahkeme kararını açıkladı

Bugün görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan Muharrem İnce’yi 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı. Ancak mahkeme, bu hapis cezasını 7 bin lira adli para cezasına çevirdi.

İnce’nin avukatlarının karara itiraz edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Mahkeme kararının ardından kamuoyu, bu tür davalarda verilen cezaların para cezasına çevrilmesi ve kamu davası niteliği taşıyan davaların sürecini tartışmaya devam ediyor.

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