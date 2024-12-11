Carlo Ancelotti: Arda Güler Takımda Kalacak!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Atalanta’yı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Maçta son bölümde forma şansı bulan milli futbolcu Arda Güler hakkında çıkan “kiralanacak” haberlerine net bir yanıt verdi.

Ancelotti, Arda Güler’in takımda kalacağını belirterek, “Arda ve Endrick takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama kimseye karşı önyargım yok. İster 18 ister 40 yaşında olsun, takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick ile, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor” dedi.

Atalanta Galibiyeti ve Arda’nın Performansı

Real Madrid’in Atalanta deplasmanında aldığı 3-2’lik galibiyet, Şampiyonlar Ligi’nde takıma moral verdi. Maçın son anlarında oyuna dahil olan Arda Güler, geçtiğimiz hafta sonu oynanan lig karşılaşmasında 11’de başlamış ve bir gol atarak takımına önemli bir katkı sağlamıştı. Bu performansın ardından Arda’nın, ara transfer döneminde kiralanabileceği yönünde haberler çıkmıştı.

Ancelotti’nin bu açıklamaları, Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceğiyle ilgili spekülasyonları sona erdirdi. Genç futbolcunun takımda kalacağı ve şans buldukça kendini göstermeye devam edeceği mesajı verildi.

Ancelotti’den Endrick’e de Destek

Carlo Ancelotti, Arda Güler’in yanı sıra Brezilyalı genç yetenek Endrick hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Endrick’in de devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını belirten Ancelotti, genç yeteneklere şans vermeye devam edeceğini vurguladı.

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