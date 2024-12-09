Beşiktaş’ta seçim rüzgarı! Serdal Adalı, başkanlık için adaylığını açıkladı

Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık’ta gerçekleşecek. Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak adaylığını açıkladı. Adalı, “Beşiktaş’ımızın son günlerde kamuoyu önünde maruz bırakıldığı durum ile karşılıklı olarak yapılan tüm suçlamalar; 121 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Türk sporunun öncüsü, gözbebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Üstelik Beşiktaşımıza bugünleri yaşatanlar; “Biz beceremedik, özür dileriz” demek yerine bu yüce makama aday olmakta, son 1 senenin ödülünü bekler gibi Beşiktaşımızda göreve talip olmaktadırlar. Sorumlular, önce yapılanların hesabını vermelidir. Unutmayınız ki problemi, o problemi oluşturanlarla çözemezsiniz!

Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım. Beşiktaşımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım. Aslolan Beşiktaş’tır” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, derbide Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Alex Oxlade-Chamberlain’in golüyle kazanan siyah-beyazlılar, 4 yıl aradan sonra sahasında Fenerbahçe’yi mağlup etti.

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