Haznedar’da yıkım halindeki bina çöktü

İstanbul Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamındaki bir bina, yıkım aşamasındayken yerle bir oldu. Çöken binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgelere göre Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi’nde boşaltılan ve yıkımına başlanan 6 katlı binada çalışmalar devam ederken çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çöken binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı. Çökmenin etkisiyle binanın bitişiğinde bulunan 7 katlı başka bir binada ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. 3. katındaki duvarları yıkılan ve bazı katları zarar gören binada ikamet edenler tahliye edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.Bu arada, binanın çökme anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, çökme sırasında bölgedeki vatandaşların olay yerinden uzaklaşmaya çalışması, bir otomobilin son anda enkaz altında kalmaktan kurtulması ve etrafın tozla kaplanması yer aldı.