Basketbol
Eski Fenerbahçeli’ye büyük onur
NBA'de Sacramento Kings forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyi takımına girdi.
THY Avrupa Ligi internet sitesinden yapılan açıklamada, Bogdan Bogdanovic’in taraftar, oyuncu, antrenör ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Avrupa Ligi’nde 2010-2020 yıllarının en iyi takımına girdiği duyuruldu.
Açıklamada, Bogdanovic’in, NBA kariyeri öncesinde THY Avrupa Ligi’nde 1 sezon Partizan’da ve 3 sezon da Fenerbahçe Beko’da olmak üzere 4 sezon oynadığı belirtildi.
Bogdanovic, Fenerbahçe Beko’nun Avrupa Ligi’nde 2016-17 sezonunda şampiyon olduğu kadrosunda yer almıştı.
Ligde son 10 yılın en iyi takımına daha önce seçilen isimler, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis, Georgios Printezis, Milos Teodosic, Sergio Llull ve Nando De Colo olmuştu.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Havayolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkarıyor
- Trump’a yine itiraz etti: “Kanıt yok”
- Son hastalar da taburcu edildi
- Vaka sayısı yine binin altında
- İsrail’den heyecanlandıran iddia: Antikor geliştirildi
- Son Dakika: Ankaragücü’nde koronavirüs vakası
- Oteller yüzde 60 kapasiteyle açılacak
- İyileşen sayısı 1 milyon 200 bini geçti!
- O şehirde 3 gündür yeni vaka yok
- ABD’ye tıbbi yardım: “Benim Sabancı ailesine yardım etmem gibi bir şey”