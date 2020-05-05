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Son Dakika: Ankaragücü’nde koronavirüs vakası
MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, dün Beştepe Tesisleri’nde tüm futbolcu, teknik ekip ve personele koronavirüs testi yapıldığı hatırlatılarak, “Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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