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Son Dakika: Ankaragücü’nde koronavirüs vakası

MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

NationalTurk 05/05/2020
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Kulübün açıklamasında, dün Beştepe Tesisleri’nde tüm futbolcu, teknik ekip ve personele koronavirüs testi yapıldığı hatırlatılarak, “Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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