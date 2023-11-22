Filiz Akın’dan sevenlerini üzen haber

Yeşilçam’ın ünlü yıldızlarından Filiz Akın uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Ünlü isim son durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Sol kulağın üst tarafındaki kanserli doku ve ses telleriyle ilgili sorunlar yaşayan Akın, hastaneye yattığını duyurdu.

Filiz Akın’dan sağlık durumu açıklaması

Sosyal medyadan paylaşım yapan 80 yaşındaki Akın, “10 Kasım’da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler” dedi.

Geçmiş olsun dileklerine cevap veren Akın, ” “Öyle de oldu…. Biraz daha ilaç alacağım ama daha iyiye gidiyor. Hiç endişe edecek bir durum yok. Tüm iyilik dilekleriniz ve ilginize çok teşekkür ederim. Bana moral oldunuz” ifadelerini kullandı.