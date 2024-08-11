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Şantiyede göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla'da şantiyede göçük meydana geldi. Meydana gelen kazada 2 işçi hayatını kaybetti.

İstanbul Tuzla'da şantiyede göçük meydana geldi. Meydana gelen kazada 2 işçi hayatını kaybetti.
Bali

Tuzla’da kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.

Tuzla’da korkunç olay

Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak’taki özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, göçüğün sivil vatandaşa ait inşaat sahasında meydan geldiği ve müstakil evin altyapı inşaatı sırasında heyelan oluştuğu belirtildi.

İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise “Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak’ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçinin cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerimizce sağlık ekiplerine teslim edildi.” ifadesi kullanıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

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