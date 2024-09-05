Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Bak, 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının sonuçlandığını bildirdi.

Bakan Bak, GSB Yurt başvurusu yapan öğrencilerin sonuçları e-Devlet adresinden öğrenebileceğini belirterek, “Başvuruları 20 Ağustos ile 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen yurt yerleştirme sürecimizin ilk aşaması tamamlandı. Yapılan başvurular; 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde; başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi; gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk. Bu sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın yurda yerleştiler. Eğer o yurtta yer yok ise bir sonraki yurda yerleştirildiler. 81 ilde Bakanlığımıza bağlı 857 yurt binasında, 987 bin kapasitemiz bulunmakta. İlk aşamada, yüzde 88’lik bir yerleştirme oranı yakalayarak yeni bir rekora imza attık. Bu oran ilerleyen günlerde artacaktır” dedi.

GSB Yurt kayıt işlemleri ne zaman 7 Eylül

GSB Yurt kayıt işlemleri 7 Eylül’de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

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