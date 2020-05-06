ABD’de eyaletlerin açılması halinde vefatlar temmuza dek 350 bini bulabilir

En son Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu’nun yaptığı projeksiyon modellemeye nazaran, devletteki eyaletlerin külliyen açılması halinde temmuza kadar Kovid-19 ilişkili ölümlerin 350 bini bulabileceği kestiriminde bulunuldu.

Modellemede, eyaletlerin “evde kal” talimatını kısmen devam ettirmeleri durumunda da temmuza kadar can kaybının yaklaşık 117 bini bulabileceği öngörüsü paylaşıldı.

ÖBÜR KURUMLARIN MODELLEMELERİ DE BASINA YANSIMIŞTI

Washington Üniversitesi Sıhhat Ölçümleri ve Kıymetlendirme Enstitüsü (İHME ) tarafından dün açıklanan projeksiyonda da memlekette iktisadın açılması ve içtimaî aralık kurallarının rahatlatılması durumunda ağustosa kadar Kovid-19 irtibatlı meyyit sayısının 135 bini bulabileceği varsayımında bulunulmuştu.

New York Times’ta evvelki gün nokta alan emsal bir haberde de Trump idaresinin, iç yazışmalarda, memlekette iktisadın açılması halinde 1 Haziran’a kadar Kovid-19 günlük vaka sayısının 200 bini, meyyit sayısının da 3 bini bulmasını varsayım ettiği öne sürülmüştü.

ABD Lideri Donald Trump 20 Nisan’da devlet umumunda yekun 60 bin iddiası can kaybı beklediklerini söylerken, Fox TV’ye 3 Mayıs’ta verdiği mülakatta ise Kovid-19 ölümlerinin 100 bini bulabileceğini kaydetmişti.