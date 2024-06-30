İzmir’de patlama meydana geldi: 5 ölü

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi, ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı.

Ayrancılar Mahallesi’nde bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamada 20’nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı restoran önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.

İzmir Valisi Elban açıklama yaptı

Olay yerinde incelemede bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün 14.43 itibarıyla binanın alt katında yer alan şırdancı dükkanında yapılan tespitlere göre sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda yaralımız da var.” dedi.

Yaralılardan durumu ağır olanların olduğunu belirten Elban, şöyle konuştu:

“Kendi imkanlarıyla hastaneye gidenler de olduğu için detaylı sayıyı birazdan vereceğiz. Cadde üzerinde bulunan 11 binadan tüpün patladığı binada ciddi hasar var. Diğerlerinde ise cephelerde cam kırıkları ve çerçevelerde zararlar oluşmuş durumda. Şimdi bu alanda diğer tespitlerimizi yapıp mağdur olan vatandaşlarımızın hızlıca ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara başladık.”

Vali Elban, hastaneye sağlık ekiplerinin götürdüğü yaralı sayısının 20 olduğunu ancak kendi imkanlarıyla gidenlerin de olduğu için net yaralı sayının daha sonra belli olacağını söyledi.

İş yerinde tadilat olup olmadığının sorulması üzerine Elban, tadilat olmadığını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan İzmir’de bir lokantadaki patlamaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir lokantadaki patlama nedeniyle olay yerine, İzmir İl AFAD’dan 2 araç, 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 36 personelin sevk edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir lokantada, ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana geldiğini kaydetti.

Olay yerine, İzmir İl AFAD’dan 2 araç, 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 36 personelin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin tahkikatın devam ettiğini, gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini aktardı.

Yerlikaya’nın paylaşımında, patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de yer aldı.

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