Manisa’da tır ile otomobil birbirine girdi: 1 yaralı

Manisa'da tıra arkadan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Manisa’da tır ile otomobil birbirine girdi ve otomobil sürücüsü yaşanan kazada yaralandı.

Kula ilçesinde 15.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık Rampaları yakınlarında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Adem K. (42) idaresindeki otomobilin kontrolden çıkması sonucu aynı yönde seyir halindeki İbrahim Can M. (26) idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

