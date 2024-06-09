Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı

Bitlis-Van kara yolunda yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Bitlis-Van kara yolunda bulunan Kuskunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sebebiyle 4 kişi öldü

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlıki, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada biri otobüs şoförü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır 30 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bitlis ve Tatvan’daki hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı

Bitlis-Van kara yolunda yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin otobüsün yedek şoförü Kenan Abi ile yolcu Halim Zorlu olduğu öğrenildi. Kazanın, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 65 NK 024 plakalı yolcu otobüsünün, karşı yönden gelen 01 FY 536 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kazada yaralanan 4’ü ağır 30 kişiden 17’si Bitlis Devlet Hastanesi’nde, 12’si ise Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ndeki tedavi görüyor. Kazada hafif yaralanan 1 kişi ise ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, beraberindeki Tuşba Belediye Eş Başkanı Ümit Keser ve partililer ile Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret edip ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

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