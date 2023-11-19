NationalTurk
Kuzey Marmara Otoyolu kar yağışı nedeniyle kapandı
Sabah saatlerinde başlayarak yoğunlaşan kar yağışı Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde yolun kapanmasına neden oldu.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerimde etkisini gösterdi. Kuzey Marmara Otoyolu trafiğe kapandı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Yol karla kaplanırken, araçlar ilerlemekte zorlanınca trafik durdu. Kar küreme ve tuzlama araçları bölgede çalışma yapıyor.
Yolu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.
📌 Özel şirketlerin yönetimindeki Kuzey Marmara Otoyolu kara teslim oldu.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Kuzey Marmara Otoyolu’nda çok sayıda araç ve yolcu otobüsü mahsur kaldı.
❗️Söz konusu otoyolda İBB’nin hiç bir yetkisi yoktur. pic.twitter.com/IsizL0PRLL
— İstanbul Destek (@istanbuldestek) November 19, 2023