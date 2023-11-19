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Kuzey Marmara Otoyolu kar yağışı nedeniyle kapandı

Sabah saatlerinde başlayarak yoğunlaşan kar yağışı Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde yolun kapanmasına neden oldu.

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Kuzey Marmara Otoyolu kar yağışı nedeniyle kapandı

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerimde etkisini gösterdi. Kuzey Marmara Otoyolu trafiğe kapandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Yol karla kaplanırken, araçlar ilerlemekte zorlanınca trafik durdu. Kar küreme ve tuzlama araçları bölgede çalışma yapıyor.

Yolu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

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