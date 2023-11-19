Şile’de eğitime bir gün ara verildi

İstanbul’un Şile ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle, 20 Kasım Pazartesi günü Şile ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar tatil ilan edildi. İlçedeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli veya kronik hastalığı bulunan personel de yarın idari izinli kabul edilecek.

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