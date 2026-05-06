Marmaris’te feci orman yangını

Marmaris Bozburun-Selimiye arasında kalan Asarcık Üzümbağları ormanlık alanında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmesinin ardından yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çok sıkı bir çalışma sürdürülüyor.

Muğla’da Asarcık Üzümbağları ormanlık alanından çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yangının söndürülmesi için Muğla Orman Bölge Müdürülüğü, yangın bölgesine 12 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi ile 1 helikopter ve çok sayıda söndürme işçisinin sevk etti.