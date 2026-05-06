10 çocuk yapan aileye sıfır araç! Ordu’da nüfus artışı için dikkat çeken kampanya

Ordu’nun Kumru ilçesinde düşen nüfusa karşı belediyeden dikkat çeken bir adım geldi. Kumru Belediyesi, ilçede nüfus artışını teşvik etmek amacıyla çocuk sayısına göre kademeli destek programı başlattı. Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, 3 çocuklu ailelerden başlayarak nakdi destek verileceğini, çocuk sayısı arttıkça teşviklerin de büyüyeceğini belirtti. Kampanya kapsamında 8 çocuk sahibi ailelere belediyede iş imkanı sağlanacak, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır araç verilecek.

Kumru Belediyesi’nin başlattığı kampanya kapsamında 3 çocuk yapan ailelere 50 bin TL, 4 çocuk yapan ailelere 100 bin TL, 5 çocuk yapan ailelere 150 bin TL, 6 çocuk yapan ailelere ise 200 bin TL ödeme yapılacak.

Destekten yararlanmak isteyen aileler için bazı şartlar da belirlendi. Başvuru yapacak ailenin en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet etmesi, doğan çocukların T.C. kimlik numarasına sahip olması gerekiyor.

Başvurular nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve IBAN bilgileriyle yapılacak. Gerekli belgelerin teslim edilmesinin ardından destek ödemeleri ailelerin hesaplarına yatırılacak.

“Nüfus 33 binden 28 binlere geriledi”

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ilçede nüfusun son yıllarda azaldığını belirterek kampanyanın bu nedenle hayata geçirildiğini söyledi.

Yalçuva, “Kumru’muzun nüfusu 33 binden 28 binlere geriledi. Biz de bu duruma çözüm üretmek adına bir kampanya başlatma kararı aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile yapısının güçlendirilmesine yönelik açıklamalarından ilham aldık. Hazırladığımız teşvik paketi belediye meclisi kararıyla hayata geçirildi. Teşvikler kademeli olarak artacak. Program kapsamında belirlenen desteklerimiz ise 3 çocuk yapan ailelere 50 bin TL, 4 çocuk yapanlara 100 bin TL, 5 çocuk yapanlara 150 bin TL, 6 çocuk yapanlara ise 200 bin TL ödeme yapılacak. Teşvikler çocuk sayısına göre artarak devam edecek. Bu süreci Kumru halkımızla birlikte yürüteceğiz. Teşvikler çocuk sayısına göre artarak devam edecek. 8 çocuk sahibi olanlara belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır araç verilecek” dedi.

Gençlere düğün ve nişan desteği de sürecek

Başkan Yalçuva, gençlere yönelik desteklerin de devam edeceğini belirtti. Nişan ve düğün organizasyonlarında belediye olarak imkanlar ölçüsünde katkı sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti.

8’inci çocuk müjdesiyle belediyede işe başladı

Kampanyadan yararlanan isimlerden biri de Besim Arişel oldu. Eşinin 8’inci çocuğa hamile olduğunu belirten Arişel, bu nedenle Kumru Belediyesi’nde işe başladığını söyledi.

Arişel, “Kumru Belediyesi’nde işe alındım. Eşim 8’inci çocuğa hamile. Başkanımıza müjdeyi verdim. Allah razı olsun, kırmadı bizi; o da personel olarak işe aldı. Hedefimiz 10 çocuk yapıp arabayı almak inşallah. Allah razı olsun başkanımızdan” diye konuştu.

“4 çocukla kaldık ama çalışmalar devam edecek”

İlçe sakinlerinden Coşkun Kınalı, kampanyanın nüfus artışına katkı sağlayacağını belirtti.

Kınalı, “Her zaman ilkleri yapan Yusuf Başkanımız yine Türkiye’de bir ilk oluşturdu. 10 çocuk olana ayrıca ödüller vereceğini, 4, 5 ve 6 çocuklu aileler için de çeşitli destekler sunacağını açıkladı. Bu uygulamanın ilçemizin ve ülkemizin nüfusunun artması açısından önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Biz de destekliyoruz. Şu anda 4 çocukla kaldık ama çalışmalar devam edecek inşallah” dedi.

Esnaftan kampanyaya destek

İlçe esnaflarından Ali Karavelioğlu da projenin önemli olduğunu söyledi.

Karavelioğlu, “Başkanımızı bu konuda tebrik ediyorum. Türkiye’de bir ilk olan önemli bir projeye imza attı. Kendisine teşekkür ediyorum. İlçe nüfusunun artması için böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Bu nedenle başkanımızı ayrıca tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.