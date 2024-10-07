Recai Kutan hayatını kaybetti

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan yaşamını yitirdi. Saadet Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı, muhterem büyüğümüz Recai Kutan, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun.” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan’ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, “Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Recai Kutan’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi’ne ve Milli Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum. Sayın Recai Kutan, siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yad edilecektir. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Recai Kutan kimdir?

Malatya’da 1930’da dünyaya gelen Kutan, 1947’de Malatya Lisesinden, 1952’de ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu.

1952-1966 arasında DSİ’de görev yapan Kutan, Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü döneminde önemli GAP çalışmalarının ortaya çıkmasında mihmandarlık yaptı.

Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle 1974’te siyasi çalışmalarına başlayan Kutan,16, 20. ve 21. Dönem Malatya Milletvekili olarak TBMM’de yerini aldı.

1977 seçimlerinde Malatya Milletvekili olmasından sonra kurulan Koalisyon Hükümeti’nde İmar ve İskan Bakanı olan Kutan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 10,5 ay hapis yattı.

Kutan, 19 Temmuz 1983’te kurulan Refah Partisinde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Hükümet’in görevde olduğu 1996-1997 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Kutan, Refah Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisinin Genel Başkanı oldu.

Fazilet Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisinin Kurucu Genel Başkanı olan Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ESAM Genel Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.