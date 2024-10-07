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Hilal Kar’ın katili tutuklandı

Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı tarafından başından vurularak öldürülen Hilal Kar'ın katili tutuklandı.

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Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı tarafından başından vurularak öldürülen Hilal Kar'ın katili tutuklandı.
Bali

Diyarbakır’da dini nikahla birlikte yaşadığı Hilal Kar’ı (33) ayrıldıktan 1 yıl sonra tabanca ile başından vurarak öldüren Mehmet Demirhan, tutuklandı.

Hilal Kar haziran ayında başından vuruldu

Olay, 23 Haziran’da Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798’inci Sokak’ta meydana geldi. Mehmet Demirhan, 6 yıl dini nikahla yaşadığı 1 çocuk annesi Hilal Kar’ı, ayrıldıktan 1 yıl sonra sokakta yürürken arkasından yaklaşıp, tabancayla vurdu. Kar başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Demirhan kaçtı. Hayatını kaybeden Hilal Kar, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası yakalanmamak için sürekli yer değiştiren Demirhan’ın, Sur ilçesi kırsalında olduğunu tespit etti. Sürekli şapka takıp, farklı kıyafetler giyip ve bisiklet kullanan şüpheli, kaldığı barakada operasyonla yakalandı. Emniyet ve adliye işlemleri tamamlanan Mehmet Demirhan tutuklandı.

Kartal‘da bir şahıs rezidans dairesinde tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldürdü.

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