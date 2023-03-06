Rönesans Rezidans’taki ihmaller sıralandı

Raporda, betonun da düşük kalitede olduğu vurgulanarak beton parçalarının elle ufalandığına dikkat çekildi.

Ayrıca kolon içerisinde demir donatı arasındaki bağlantı noktasında malzeme birbirinden ayrıldı.

Kum ve çakılın donatı içerisinden elle sökülebildiği görüldü. Ayrıca, kolonları ve kirişleri saran demirlerin aralıkları da eşit değildi.

Katlar arasındaki beton bağlantılar da kısa bırakıldığı için kolon sistemi güçsüzleşti.

250 daireli rezidansta yaklaşık 1000 kişi yaşıyordu. Depremde yan yatan bina havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildi. Sokaktaki başka bir apartmana da hasar verdi. Yeni yapılan birçok bina gibi bu rezidans da sosyal medyada depreme dayanıklı vaatleriyle tanıtılmıştı. Öte yandan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştı.

Çoşkun, “Rönesans Rezidans’ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Her ne kadar Karadağ’a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat günü aldım. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur.” şeklinde ifade vermişti.