Bursaspor Amedspor maçı öncesi büyük olaylar – Canlı Yayın

Gerginlik dün gece de Bursaspor taraftarının, Amedspor kafilesinin kaldığı otelin önünde “Ne Mutlu Türk’üm” diyerek havai fişekler patlatmasıyla başlamıştı.

Bursaspor Amedspor maçı öncesi olaylar gece başladı

Dün gece sosyal medyada yer alan videolarda ise bir grup Bursaspor taraftarının, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde “Ne mutlu Türk’üm diyene” sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görülmüştü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

Karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan futbolcular arasında gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Amedsporlu ve Bursasporlu oyuncular arasında arbede yaşadı.İki grup arasında çıkan olayları engellemek için birçok görevli araya girdi.

Bugünkü olaylar Amedsporlu futbolcuların zemini görmek için maçı önces sahaya çıktığında başladı

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi.

Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. Bursaspor Amedspor futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

37’NCİ SANİYEDE MAÇ TEKRAR DURDU!

Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından Bursaspor tribünleri sahaya yabancı madde atarken, Amedspor kalecisi Cantuğ Temel, kendisine gelen yabancı madde üzerine yere düştü ve oyun bir süre durdu.

BAŞINA İSABET ETTİ!

Karşılaşmada tribünlerden yabancı madde atılmaya devam ederken, çimin üzeri atılan maddelerle doldu. Dakikalar 7’yi gösterirken, kaleci Cantuğ başına isabet eden bir madde sonrası bir kez daha yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi Kutluhan Bilgiç sağlık görevlilerini oyuna davet etti.

SÜLEYMAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA GELDİ!

İçişleri Bakan Süleyman Soylu‘dan karşılaşmada yaşanan olaylar sonrası yaptığı açıklamada “Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

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