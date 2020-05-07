Son Dakika | Fenerbahçe’den aktarım Alpaslan ve Halil Akbunar harekatı!
Spor Arena / Süleyman ARAT – Türk futbolunda ‘Alpaslan’ dendiğinde akla gelen birinci isim; elbet F.Bahçe ve Ulusal Takım’ın efsane liberosu Alpaslan Eratlı…
Efendiliği, istikrarı, faul yapmadan top ve adam geçirmemesiyle bilinen Eratlı’nın sarı lacivertlilerden emekliliğinin 37 yıl sonrasında idare 2. bir Alpaslan’ı, Göztepe’nin ön liberosu Alpaslan Öztürk’ü almak için hareket geçti. Idare, Göztepe ile 1 yıllık daha mukavelesi olsa da, gelecek seri sportif yönetici olması beklenen Emre Belözoğlu’nun çok beğendiği 26 yaşındaki oyuncu için İzmir ekibinin kapısını çaldı. Stiliyle eski F.Bahçeli Lugano’ya benzetilen Alpaslan için Göztepe 3 milyon TL talep etti.
Argümanlı ekiplerin listesinde
Asıl mevkii ön libero olmasına karşın, Gassama sakatlanınca sağ bek, Wallace Reis sakatlanınca stopere çekilen ve 1.5 seridir stoperde kusursuz oynayan Alpaslan, joker niteliğinde biri. İsabetli pasları, faulsüz oynaması, uygun bir kesici olması, baş toplarındaki hakimiyeti ve sürpriz golleriyle dikkat çeken Alpaslan’ın ismi ara aktarımda de gündeme gelmişti. Genç oyuncu için Başakşehir, Trabzon ve G.Saray’ın devrede olduğu lakin Göztepeli ismin Emre Belözoğlu faktörü nedeniyle F.Bahçe’yi istediği belirtildi.
Halil’in fiyatı da 3 milyon lira
Göztepe’de bu yıl dikkatleri üzerine çeken Halil Akbunar için de F.Bahçe’nin teklif götüreceği öne sürüldü. Sağ kanatta Deniz Türüç ve Nabil Dirar’la yarışma etmesi beklenen genç yıldız, sürati ve seri stiliyle dikkat çekiyor. 2012’de Göztepe’de profesyonel olan ve sarı kırmızılı taraftarının sevgilisi durumundaki Halil, sağ ve sol ayağını kullanabiliyor. Bu nedenle sol kanatta da oynama yeteneğine sahip oyuncu için de Göztepe’nin 3 milyon lira istediği öğrenildi.
‘Alpaslan’ denince akla birinci o geliyor
Fenerbahçe’nin sembol isimlerinden olan Alpaslan Eratlı, 1973-1983 yılları arasında sarı lacivertli formayı giydi ve futbolu da bu kulüpte bıraktı. Türk futbol tarihinen en uygun liberolarından biri kabul edilen Eratlı, 26 kere de A Ulusal Kadro formasını terletti.
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