Turizmde dönüş planı

Koronavirüsle uğraş kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı, uçuşların durdurulması üzere birçok tedbir devreye alındı. Hudut kapıları kapatıldı, turist hareketi engellendi. Tüm bu gelişmeler yerkürede birinci 10 turizm memleketi arasında yan alan Türkiye’yi bir oldukça etkiledi. Artık bu etkiyi azaltmak için bakanlıklar, lokal idareler, sivil topluluk kuruluşları ve dal temsilcileri harekete geçti. Evvelki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu turizm kesimi ile telekonferans sistemi ile bir araya geldi. İki bakan birinci etap temmuzun birinci haftasında otellerdeki dolulukların artmasını beklediklerini, dış hatlarda ise 19 memlekette 22 noktaya uçuşların başlayacağını söyledi.

2019’da rekor kırarak 52 milyon turist ağırlayan, 35 milyar dolar turizm geliri elde eden Türkiye, 2020’de de yeni rekorlar bekliyordu. Lakin yerküreyi tesiri altına koronavirüs sonrasında planlar yine yapılmaya başladı. Son olarak turizmin ağır olduğu Muğla, Antalya ve Aydın üzere 7 bölgede seyahat yasağının kaldırılmasının akabinde gözler turizm planına çevrildi. Mehmet Nuri Ersoy ve Mevlüt Çavuşoğlu, evvelki gün Antalya Valisi Münir Karaloğlu, belediye liderleri, kimi milletvekilleri ve bölüm temsilcileri bir içtima düzenleyerek gelişmeleri paylaştı. Içtimada pandemide sıradanlaşma süreciyle birlikte atılacak adımlar değerlendirildi. Edinilen malumata nazaran, Bakan Ersoy, turizmde yoğunluk için temmuz ayını işaret etti. Ersoy, YKS ile LGS testlerinin haziranda yapılacağını hatırlatarak, iç turizmde doluluğun temmuz ayının birinci haftasında başlayacağını söyledi. Ersoy, “Temmuz ayının ortasında dış turizmde de yoğunluk bekliyoruz” dedi.

İNGİLTERE, ALMANYA VE RUSYA İLE YAKIN TEMAS

Bakan Ersoy, mahsusen İngiltere, Almanya, Rusya ile yakın temas halinde olduklarını, bu üç devletten de ağır formda turist gelmesini beklediklerini anlattı. Içtimada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, İngiliz, Alman ve Rus mevkidaşları ile sık sık görüştüklerini, Türkiye’nin pandemi ile savaşını ve sıradanlaşma sürecindeki muvaffakiyetini anlattı. İki bakan kol temsilcilerine birinci aşamada dış hatlarda 19 devlette 22 noktaya uçuşların başlayacağını anlattı.

TURİZM PLANI NELERİ İÇERİYOR

Bakanların ve bölüm temsilcilerinin katıldığı içtimada gündeme getirilen turizm planı şu hususları içeriyor:

– Hem iç hem dış turizmde haziran sonuna akıllıca uçuşlar ve otobüs seferleri açılacak.

– Tesislerde fiyat artışının beklendiği seviyenin üzerinde olmaması için de gerekli tedbirlerin alınacak.

– Havalimanı ve tesislerde hijyen kurallarına dikkat edilecek.

– Içtimaî uzaklıklar için yapılacak çizgiler hem turizm tesislerindeki ortak yerlerde hem de havalimanlarında olacak.

– Maskesiz havalimanına giriş olmayacak.

– Tesislerde açık büfe pratiğine müsaade verilmeyecek.