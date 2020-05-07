Spor
Son Dakika | Tottenham, Muriqi için Fenerbahçe’ye 20 milyon ödemeye hazır
Ademi, devletinde yaptığı açıklamada, “Tottenham, Muriqi’nin aktarımı için çok ısrarlı. Kulüp, Fenerbahçe’nin istediği parayı ödemeye hazır” tabirlerini kullandı.
Sarı lacivertlilerin, Kosovalı golcü için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öne sürülüyor.
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