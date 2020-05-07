Spor

Son Dakika | Tottenham, Muriqi için Fenerbahçe’ye 20 milyon ödemeye hazır

Alp OĞUZ 08/05/2020
0 96

Ademi, devletinde yaptığı açıklamada, “Tottenham, Muriqi’nin aktarımı için çok ısrarlı. Kulüp, Fenerbahçe’nin istediği parayı ödemeye hazır” tabirlerini kullandı.

Sarı lacivertlilerin, Kosovalı golcü için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öne sürülüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı