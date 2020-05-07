Galatasaray’dan corona virüse karşı hususî tedbirler!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK – Harika Lig’in kalan 8 haftalık kısmının 12 Haziran’da başlayacağının açıklanmasıyla birlikte Galatasaray’da çalışmalar başladı. Şu anda kadro halinde toplu çalışma yapmayan Galatasaray grubu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4’erli öbekler halinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde antrenmanlarına start verdi. Sarı kırmızılı ekipte 4’er kişilik belirlenen oyuncular 3 farklı saatte münferit öbekler halinde güçlendirme-koordinasyon çalışmaları yapmaya başladı. Galatasaray’da Kovid-19 salgını nedeniyle antrenmanlara şu düzenlemeler getirildi:

İdman bitimi çabucak dezenfekte yapılıyor

Sarı kırmızılı ekipte 1 günde yekun 12 oyuncu çalışma yapıyor. 1 günde 4’er oyuncudan oluşturulan 3 farklı ekip Florya’da antrenman gerçekleştiriyor. Antrenmanların saatleri 11.00, 17.00 ve 18.30 olarak belirlendi. Böylece futbolcular farklı saatlerde tesislere giriş-çıkış yapıyor. Her öbeğin antrenmanı sona erdiğinde sair ekip giriş yapmadan evvel soyunma odaları, duş ve tesis dezenfekte ediliyor.

Gereçler arasında 2 metre aralık var

Futbolcuların materyalleri, eşyaları saha kenarında 2’şer metrelik aralıklarla ayrılıyor. Çalışma sırasında çevre ara ve hijyene dikkat edilirken, antrenör ve futbolcular dışında tüm işçi maske takıyor. 28-29-30 Nisan, 4-5-6 Mayıs tarihlerinde 4’erli öbekler halinde çalışmalara başlayan Galatasaray’da münhasıran yıldız oyuncular alana yeni indi. Geçtiğimiz hafta biraz da isteğe bağlı yapılan programda bu hafta Radamel alcao, Mario Lemina, Sofianne Feghouli üzere oyuncular birinci çalışmalarını gerçekleştirdi.

Fatih Terim şimdi meydana inmedi

Kaleciler Muslera ve Okan Kocuk ise arkadaşlarının tersine haftada 3 gün olmak üzere kaleci antrenörü Fadıl Koşutan idaresinde çalışma yapacak. Futbolcular şu anda kondisyon, dayanıklılık antrenmanları yaptığı için çalışmalarda eşlik eden isim kondisyoner-performans antrenörü Yasin Küçük oldu. Yasin Küçük ile birlikte Florya’daki antrenmanlara devir zaman antrenör Levent Şahin de eşlik ederken şimdi teknik yönetici Fatih Terim alana inmedi. Vazifeden ayrılacakları argüman edilen yardımcı antrenörler Hasan Şaş ile Ümit Davala da teknik yönetici Fatin Terim üzere şimdi çalışmalarda taraf almadı.