THY’den Baruthane Pilavcısı’na men cezası

‘Baruthane Pilavcısı’ hesabıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Nedim Şahin, THY uçağında ikram yerine kendi pilavını yediği anları paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından havayolu şirketi harekete geçti. Şahin THY’nin marka değerini zedelediği gerekçesiyle kara listeye alındı. Nedim Şahin, 1 sene boyunca THY’den bilet satın alamayacak. Görüntülerde THY uçağına binen Şahin’in ikramlar yerine pilav yediği anlar görülüyor.

Baruthane Pilavcısı kimdir?

İlk pilavcısını İstanbul Kurtuluş’ta 2010 yılında açan Nedim Şahin, İlk pilavcısını İstanbul Kurtuluş’ta 2010 yılında açan Şahin, Baruthane Caddesi’nde kariyerine başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Nedim Şahin, “Bugün ne yiyeceğiz” sözüyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Nedim Şahin aslen Sivaslıdır ancak İstanbul’da doğup büyümüştür.Nedim Şahin annesinin tarifi olan pilavla dükkanlarının sayısını arttırmıştır. Pilav yapmayı sanat olarak ifade eden Nedim Şahin, pilavlarında Balıkesir Baldo pirinci kullandığını açıklamıştır.



Havaların ısınmasıyla birlikte Muğla’nın Bodrum ilçesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Her sene olduğu gibi bu yıl da Bodrum’da Lahmacun fiyatları konuşulmaya başladı. Özel plajlardaki fiyatlar ise cep yakmaya başladı.