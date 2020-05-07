TOBB ETÜ’den koronada istihdam araştırması

İmalat sektöründe yıllık istihdamın 242 bin kişi, sanayide 257 bin kişi arttığını hesaplayan SPM, koronavirüsün istihdamdaki asıl etkilerinin haziranda görüleceğine işaret etti. SPM, Türkiye’de henüz koronavirüs salgınının etkilerinin hissedilmediği son zaman dilimi olan Şubat 2020 döneminde işsizliğin 0.3 puan azalarak yüzde 13.5 olarak gerçekleşeceğini açıkladı. SPM, aynı dönemde tarım dışı işsizliğin de 0.4 puan düşüşle yüzde 15.3 düzeyinde gerçekleşeceğini öngördü. SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan, işgücü piyasalarında koronavirüsün etkisinin 10 Haziran ve 10 Temmuz’da açıklanacak Mart ile Nisan 2020 dönemleri işsizlik rakamlarında görüleceğini bildirdi. Sayan, “13 haftalık şubat döneminin son haftasında yapılan anketleri cevaplayanlar arasında koronavirüs önlemleri yüzünden işini henüz kaybetmiş az sayıda insan olabilir” dedi.