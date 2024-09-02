Türkiye ekonomisi yüzde 2,5 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 16 çeyrek büyümüş oldu.

Türkiye ekonomisi büyüdü

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2024 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,5 arttı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, ikinci çeyrekte cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 78,6 artarak 9 trilyon 949 milyar 792 milyon lira oldu. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 308 milyar 158 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat yüzde 6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7’şer, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,4’er, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,2’şer, hizmetler yüzde 2,9, meslek, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri yüzde 0,6 arttı. Söz konusu dönemde sanayi sektörü faaliyetleri ise yüzde 1,8 azaldı.

Böylece, Türkiye ekonomisi Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 16 çeyrek büyümüş oldu.

Öte yandan TÜİK, geçmiş dönemlere ilişkin bazı verileri revize etti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisinin 2020 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar 1.Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık

2020 4,4 -10,3 6,5 6,4 1,9

2021 7,5 22,2 7,9 9,6 11,4

2022 7,8 7,6 4,1 3,3 5,5

2023 4,5 4,6 6,5 4,6 5,1

2024 5,3 2,5

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,6 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,5 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,04 artarken ithalatı yüzde 5,7 azaldı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 112,4 artış

İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 112,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 47,7 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 33,8 iken bu oran 2024’te yüzde 40,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,6 iken yüzde 37,4 oldu.

Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH Cari fiyatlarla GSYH GSYH Zincirlenmiş Hacim Değişim oranı

(milyon lira) (milyon dolar) Endeksi(2009=100) (yüzde)

2022 1. Çeyrek 2.519.789 181.490 186,9 7,8

2022 2. Çeyrek 3.424.670 219.665 201,6 7,6

2022 3. Çeyrek 4.273.138 242.416 223,8 4,1

2022 4. Çeyrek 4.794.179 262.243 231,2 3,3

2022 Yıllık 15.011.776 905.814 210,9 5,5

2023 1. Çeyrek 4.687.492 248.416 195,3 4,5

2023 2. Çeyrek 5.571.440 274.908 210,9 4,6

2023 3. Çeyrek 7.759.106 298.760 238,4 6,5

2023 4. Çeyrek 8.527.683 307.925 241,9 4,6

2023 Yıllık 26.545.722 1.130.009 221,6 5,1

2024 1. Çeyrek 8.858.091 286.728 205,7 5,3

2024 2.Çeyrek 9.949.792 308.158 216,1 2,5

Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2023 2. çeyrek 2024 2. çeyrek

Tarım, ormancılık ve balıkçılık -0,6 3,7

Sanayi 0,4 -1,1

İmalat sanayisi 1,7 -2

İnşaat 6,6 6,5

Hizmetler 8,5 3,1

Bilgi ve iletişim 4,3 4,4

Finans ve sigorta faaliyetleri 9,8 3,4

Gayrimenkul faaliyetleri 4,4 3,7

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 0,5 0,6

Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri 5 3,2

Diğer hizmet faaliyetleri 8,8 7,4

Sektörler toplamı 4,2 1,8

Vergi-sübvansiyon 19 10,5

Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

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