Ekonomi

Türkiye ekonomisi yüzde 2,5 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü.

turkiye ekonomisi yuzde 25 buyudu
Bali

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 16 çeyrek büyümüş oldu.

İçerik gizle
Türkiye ekonomisi büyüdü
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi

Türkiye ekonomisi büyüdü

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2024 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,5 arttı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, ikinci çeyrekte cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 78,6 artarak 9 trilyon 949 milyar 792 milyon lira oldu. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 308 milyar 158 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat yüzde 6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7’şer, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,4’er, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,2’şer, hizmetler yüzde 2,9, meslek, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri yüzde 0,6 arttı. Söz konusu dönemde sanayi sektörü faaliyetleri ise yüzde 1,8 azaldı.

Böylece, Türkiye ekonomisi Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 16 çeyrek büyümüş oldu.

NationalTurk World Son Dakika

Öte yandan TÜİK, geçmiş dönemlere ilişkin bazı verileri revize etti.

yunanistan golden visa yurt disi emlak 2024

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisinin 2020 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar     1.Çeyrek             2. Çeyrek            3. Çeyrek            4. Çeyrek            Yıllık

2020     4,4         -10,3     6,5         6,4         1,9

2021     7,5         22,2      7,9         9,6         11,4

2022     7,8         7,6         4,1         3,3         5,5

2023     4,5         4,6         6,5         4,6         5,1

2024     5,3         2,5

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,6 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,5 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,04 artarken ithalatı yüzde 5,7 azaldı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 112,4 artış

İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 112,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 47,7 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 33,8 iken bu oran 2024’te yüzde 40,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,6 iken yüzde 37,4 oldu.

Tablolar

Yıl          Cari fiyatlarla GSYH        Cari fiyatlarla GSYH        GSYH Zincirlenmiş Hacim              Değişim oranı

(milyon lira)      (milyon dolar)   Endeksi(2009=100)        (yüzde)

2022 1. Çeyrek  2.519.789           181.490              186,9    7,8

2022 2. Çeyrek  3.424.670           219.665              201,6    7,6

2022 3. Çeyrek  4.273.138           242.416              223,8    4,1

2022 4. Çeyrek  4.794.179           262.243              231,2    3,3

2022 Yıllık          15.011.776        905.814              210,9    5,5

2023 1. Çeyrek  4.687.492           248.416              195,3    4,5

2023 2. Çeyrek  5.571.440           274.908              210,9    4,6

2023 3. Çeyrek  7.759.106           298.760              238,4    6,5

2023 4. Çeyrek  8.527.683           307.925              241,9    4,6

2023 Yıllık          26.545.722        1.130.009           221,6    5,1

2024 1. Çeyrek  8.858.091           286.728              205,7    5,3

2024 2.Çeyrek   9.949.792           308.158              216,1    2,5

Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2023 2. çeyrek  2024 2. çeyrek

Tarım, ormancılık ve balıkçılık   -0,6       3,7

Sanayi  0,4         -1,1

İmalat sanayisi 1,7         -2

İnşaat   6,6         6,5

Hizmetler           8,5         3,1

Bilgi ve iletişim  4,3         4,4

Finans ve sigorta faaliyetleri      9,8         3,4

Gayrimenkul faaliyetleri             4,4         3,7

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri         0,5         0,6

Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri        5            3,2

Diğer hizmet faaliyetleri              8,8         7,4

Sektörler toplamı           4,2         1,8

Vergi-sübvansiyon         19          10,5

Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)

&nbsp
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Kadıköy Postası öneriyor: Kadıköy’de kedi ve köpekleri zehirlediler

Rüyalarınızın Adası Bali
Bağlantılar
Konserler
Maldivler Turu
Başa dön tuşu