Türkiye Güzeli Sevinç Meşe’nin evine hırsız girdi

Türkiye Güzeli Sevinç Meşe’ye hırsız şoku.

İlk olarak reklam filmleri ile oyunculuğa adım atan eski Miss Universe Türkiye Güzeli Sevinç Meşe, sonrasında Fatih dizisi ve Eğreti Gelin Ladik adlı sinema filmlerinde boy göstermiş ve oyunculuğunu daha da pekiştirmişti.

Sevinç Meşe: Soyuldum!

Başarılı oyuncu geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Bir sokak kamerası görüntüsünü hesabından paylaşan Sevinç Meşe, 10 Aralık sabahı yaşanan olayı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu, hırsızın eve girdiği anların videosunu ‘Babasının evine giriyor sanki, soyuldum!’ notu ile yayınladı.

Sevinç Meşe Kimdir

Sevinç Meşe, 1988 yılında Elazığ’da doğmuş Türk oyuncu ve eski modeldir. 17 yaşında İstanbul’a taşınana kadar ilk yıllarını Elazığ’da geçirdi. Kariyerine modellikle başladı ve 2013 yılında Model of Turkey ve Miss Universe Model of Europe gibi güzellik yarışmalarına katılıp kazandı. Modellik sektöründe sekiz yıl geçirdikten sonra oyunculuğa geçti.

Sevinç Meşe, Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk alanında resmi eğitim aldı ve ayrıca Beykent Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon alanında yüksek öğrenim gördü. İlk oyunculuk rollerini Molfix, Turkcell ve Uğur Derin Dondurucu gibi markaların reklamlarında üstlendi.

Televizyondaki atılımı 2017 yılında Fatih dizisinde İmparatoriçe Theodora karakterini canlandırdığında gerçekleşti. Ayrıca 2017 yapımı Eğreti Gelin Ladik filminde de rol aldı. Meşe, çeşitli projelerde rol alarak oyunculuk kariyerini inşa etmeye devam ediyor.

NationalTurk / Magazin