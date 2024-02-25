Piyano virtüözü Valentina Lisitsa İstanbul’da hayranlarıyla buluştu

“Rachmaninoff’un kraliçesi” adıyla müzik dünyasında ün kazanan piyano virtüözü Valentina Lisitsa, sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı, Persiana Media Group ve Art Symphony organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi’nde sahne aldı.

Valentina Lisitsa pek çok eser yorumladı

Lisitsa, konserin ilk bölümünde Ludwig Van Beethoven’ın “Ay Işığı Sonatı” ve Mily Balakirev’in “İslamey” eserini, Sergei Rachmaninoff’un prelüdlerinden seçmeleri yorumladı, ikinci bölümde ise Frederic Chopin’in “Fantezi Op. 66”, “Balad Op. 52”, “Sherzo Op. 39” ve “Polonez Op. 57” ile Franz Liszt’in Macar Rapsodilerinden 2 ve 6’yı yorumladı.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

ABD’de mahkeme, Yale ve New York üniversitelerinde nörolojik araştırmalar yürüten eski bir akademisyene, araştırma fonlarını zimmetine geçirmek suçundan yoksul yaşlılar için piyano çalma cezası verdi.

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