Yozgat’ta FETÖ operasyonu

Yozgat’ta FETÖ terör örgütü şüphelisi 6 kişi yakalandı.

NationalTurk TR24/02/2026
2 Bir dakikadan az
Yozgat‘ta FETÖ üyeleri yakalandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Sorgun ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda FETÖ terör örgütü şüphelisi 6 kişiyi yakaladı.

Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak suçu çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada FETÖ terör örgütüne üyesi 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisler yakalanan şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

KOM Şube ekipleri tarafından yapılan detaylı aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler ilk olarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FETÖ üyeleri yakalanma anları- Video

