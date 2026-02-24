Hakkari’de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Hakkari‘de feci kaza

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde meydana gelen kazada kamyonet şarampole uçtu. Malzeme taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni olay yerine çağırarak yardım istedi. Olay yerine, ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetten çıkartılan yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.