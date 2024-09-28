Serhat Akın’a silahlı saldırıya ilişkin tüm şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski milli futbolcu Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıya karışan tüm şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan; O. D.( Silah kullanan ), O.M. (Motosikleti kullanan), E. Ü.(Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan), M.A.(Şüphelilerle hareket eden), İ.T.(Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) yakalandı.

Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu 1 adet ruhsatsız tabanca elde ele geçirildi. Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın’a geçmiş olsun.

Şehir eşkiyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kast edenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz! Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerine yer verdi.

Serhat Akın olayı nedir?

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak’ta silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir’deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek, ”Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe.” ifadesini kullandı.

Tuncay anlı, eski milli futbolcu Akın’ın tedavi gördüğü Ataşehir’deki özel hastaneye geldi. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şanlı, şunları söyledi:

“Tabii ki morali bozuk, yarın herhalde bir ameliyata alacaklar. Ben sadece durumdan dolayı yanında olmak istedim. Kardeşim o benim, beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntüler de yaşadık. Duyduğum anda hemen yanına geldim. Çok ciddi bir şey yok. Yarın büyük ihtimalle bir operasyon geçirecek. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem de sinirliyim. Biraz keyfi yerinde değil, morali de bozuk. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur.”

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