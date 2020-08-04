Avrupa’da Çöken Hugo Boss, Çin’de Çabuk Toparlandı

Hugo Boss, Haziran ayında Çin’de güçlü şekilde toparlandığını açıkladı. Alman moda evi Hugo Boss (BOSSn.DE) Haziran ayında Çin’de güçlü bir büyümeye geri döndüğünü ve karantinalar nedeniyle dönem satışlarında %59’luk bir düşüş bildirmesine rağmen online satışların ikinci çeyrekte %74 arttığını duyurdu.

Akıllı erkek takım elbiseleriyle tanınan şirket, satışların Haziran ayında çift haneli büyüme de dahil olmak üzere Çin anakarasında %4 arttığını, online satışların ise iki kattan fazla arttığını bildirdi.

Sektöre yönelik cesaret verici bir başka gelişme de dünyanın en büyük lüks mal grubu LVMH’den (LVMH.PA) gelmişti. Şirket geçtiğimiz hafta Haziran ayında satış ivmesinin arttığını ve özellikle Çin’de iyileştiğini açıkladı.

Hugo Boss, 278 milyon avro (323.51 milyon $) üç aylık gelir ve 124 milyon avro işletme zararı bildirdi. Analistlerin tahmini 2888 milyon ve 133 milyondu.

Geçici mağaza kapanışları ve turizmdeki sert düşüşler nedeniyle satışlar Avrupa’da %59, Amerika’da %82 düştü. Şirket, Mayıs ve Haziran aylarında ABD’deki huzursuzluk ve gösterilerin faaliyetlerine daha fazla yük getirdiğini söyledi.

Hugo Boss, 2020’nin ikinci yarısında kademeli bir iyileşme beklediğini ancak pazar belirsizliğinden dolayı tam bir tahmin sunmayı reddettiğini duyurdu.