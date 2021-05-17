AKP’li Numan Kurtulmuş’tan sert tepki : Gerek var mıydı ?

Numan Kurtulmuş, “Maskenin üzerine böyle bir şey yazmaya gerek var mıydı, bilmiyorum” dedi. Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı aşılandım videosuna AKP’li Numan Kurtulmuş’tan sert tepki.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı “Ben aşılandım” videosuna tepki gösterdi. Kurtulmuş, “Böyle bir şey yazmaya gerek var mıydı” dedi.

A Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, skandal videoya ilişkin “Maskenin üzerine böyle bir şey yazmaya gerek var mıydı, bilmiyorum. Turizm sektöründe çalışan kişilerinde bunun olması turistler için bir güvencedir. En azından psikolojik olarak rahatlatır. Ama maskeye bu yazı yazılmayabilirdi” ifadesini kullandı.Kurtulmuş, “tam kapanma” sonrasına ilişkin sürece ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Korona virüse ait bütün veriler takip ediliyor. Tedbirler buna göre bazen sıkılıp bazen gevşetiliyor. Tam kapanma sonrası kademeli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Millet olarak fedakarlık yapıyoruz. Samimi olarak muhalefetin fikirlerini dinlemeye hazırız. Uzmanlar bu haftanın çok kritik olacağını ifade ediyor. Tüm rakamlara bakılacak. Hastalığı bütünüyle ortadan kaldırmak istiyoruz. Tüm uygulamalara bakılacak ve sonrasında bir karar verilecek.”

NE OLMUŞTU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Go Türkiye” hesabı üzerinden çok konuşulan ve tepkilere yol açan bir video yayımlamıştı. Videoda turizm sektöründe çalışanların “Ben aşılandım” yazılı sarı maskeler taktığı görülmüştü. Gelen tepkilerin ardından video kaldırılmıştı.Paylaşılan videoda, “Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna Turizm için Çifte Güvenlik diyoruz!

Gelin ve #TurkishRiviera’nın tadını gönül rahatlığıyla çıkarın” ifadeleriyle yayınlanan videoda, turistleri karşılayan otel görevlilerinin maskelerinde “Enjoy, I’m vaccinated (Keyfini çıkar, aşılıyım)” ifadelerinin kullanıldığı görülmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız” demiş tepki toplamıştı.