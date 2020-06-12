“Yerli ve Milli Koronavirüs İlacı Ürettik”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19’a karşı ilaç üretildiğini belirterek “Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici” dedi. Yerli ve milli koronavirüs ilacı Covid-19’a karşı kullanılacak. “Yerli ve Milli” olarak tanıtılan ilaç aslında tüm dünyada kullanılan Favipiravir’in bir sentezi.

TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından Covid-19’a karşı ‘yerli sentez ilaç’ geliştirildiği iddia edildi. Mustafa Varank konuyla ilgili olarak, “Covid-19’a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik. Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici. Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Yerli ve Milli Koronavirüs İlacı Bir Sentez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve ”TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu” çatısı altındaki bilim insanları tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç Mustafa Varank tarafından tanıtıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yerli yoğun bakım solunum cihazının ardından Favipiravir isimli ilacın sentezi “başarı hikayesi” olarak tanımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliğiyle Kovid-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent’in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 gün gibi kısa sürede üretildi.

Bakan Varank, sentez ilaç ile ilgili şu bilgileri verdi:

Türk hekimlerinin Kovid-19 hastalığının tedavisinde çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanlarımız, İstanbul Medipol Üniversitesinden Mustafa Güzel hocamızın liderliğinde geliştirdi. Atabay İlaç firması da bu ürünün ticarileşmesi için altyapısını kullandırdı. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun ruhsatlandırma aşaması var. Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye’de kullanabileceğiz hem de bu alanda önemli ihracat imkanı var.

Bakan Varank, Kovid-19 salgını daha Türkiye sınırlarına girmeden TÜBİTAK başkanlığında “Covid-19 Türkiye Platformu”nu oluşturduklarını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu platform ile Türkiye’deki temel araştırmalar seviyesinde koordinasyonu sağlamayı planladık. Platformun çatısı altında bir kısmı aşı, bir kısmı da ilaç geliştirme olmak üzere 17 proje yürütülüyor. Favipiravir ilacının yerli sentezinin yapılması da bu başlıkta çalıştığımız projelerden biriydi. Burada bir neticeye ulaşmış olmamız, bunun endüstri seviyesine, ilacın ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk hem de gurur verici.”

Dünyada öncü olacak işlere imza atacaklarını savunan Bakan Varank, “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile bunların klinik çalışmaları tamamlanarak dünyaya çare olacak işlere bilim insanlarımızla birlikte imza atmış olacağız. Aşı, ilaç projeleri de milli seferberlik ruhuyla bilim insanlarımızın fedakarlığı ve devletimizin desteklediği işler olarak kamuoyuna yansımış oldu” dedi.

Favipiravir Nedir? Japonya 43 Ülkeye Göndermişti

Fujifilm şirketinin laç bölümü başkanı Robert Finberg, “İlacın virüs temizliğini artıracağını ve Covid-19 hastalık süresini kısaltacağını umuyoruz. Bu ilaçla yapılan önceki çalışmalar, influenza klerensini arttırdığını göstermiştir. Yaklaşık bir ila iki ay içinde sonuç bekliyoruz” diye konuştu.

Çin ve Japonya’daki sağlık merkezleri aylardır Covid-19 tedavisi olarak favipiravir kullanıyor. Türkiye’de de hastalığın erken evresinde kullanılan bir ilaç.

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Mart ayında yaptığı açıklamada, Çin’deki bir klinik çalışmada, ilacı alan hastaların diğerlerine göre 4 gün erken iyileştiğini duyurmuştu. Ayrıca favipiravir kullanan hastalarının %8.2’si, kontrol grubundaki hastaların ise % 17.1’inin solunum cihazına ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

Merkez müdürü Zhang Xinmin, ilacı “çok güvenli ve açıkça etkili” olarak niteledi ve belirgin yan etkileri olmadığını iddia etti.

Japonya Favipiravir’i 2014’te mevsimsel grip için değil influenza virüsleri için onayladı. Gine hükümeti de ilacı Batı Afrika ülkesindeki bir klinik araştırmanın ardından Ebola Virüsü Hastalığı olan hastalar için standart bir tedavi olarak onayladı.

Fujifilm sözcüsü Kana Matsumoto, “Avigan, enfekte olmuş hücrelerde viral gen replikasyonunu inhibe eden yeni bir etki mekanizmasına sahip bir viral RNA polimeraz inhibitörüdür. Bu özellik nedeniyle, ilacın potansiyel olarak influenza virüsü ile aynı tipte (tek zincirli RNA virüsü) sınıflandırılan virüsler üzerinde antiviral bir etkisi olabilir.” diyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Gilead Sciences’ın antiviral ilacı remdesiviri, yeni koronavirüsün neden olduğu hastalık olan Covid-19 için acil tedavi olarak onayladı. Remdesivir, en ciddi vakalarda iyileşme süresini azaltırken ABD’li doktorlar ayrıca daha geniş bir hasta grubuna yardımcı olabileceği umuduyla favipiraviri de test ediyorlar.

Favipiravir, virüsün hücrelerde çoğalmasını önleyerek çalışıyor. Avigan markası altında pazarlanmakta ve 2014 yılında bir Fujifilm Holdings birimi olan Fujifilm Toyama Chemical tarafından geliştirdi.

Nisan ayında Japonya hükümeti, 2 milyon kişi için yeterli dozda olacak şekilde stokları artırma kararı aldı. Fujifilm Toyama Chemical, aylık üretimini sürekli artırmak istiyor. İlacın fiyatı, hükümetin ilaç fiyatlarına karar verdiği Japonya’da henüz belirlenmedi.

Japonya’nın Covid-19’a karşı etkinliği üzerine klinik çalışmalar için ilacı 43 ülkeye göndermesi bekleniyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, her ülkenin 20 ile 100 arasında kişiyi tedavi edecek kadar alacağını söyledi.