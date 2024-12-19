2025 Asgari ücret için kritik toplantı: Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz

2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, saat 11.45’te başlayan toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantıda, işçi heyetini TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetini ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç temsil etti.

Asgari ücrette heyecanlı bekleyiş

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Işıkhan, “Hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız.” dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise, “Toplantıda rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi.” ifadesini kullandı.

2025 asgari ücret için yürütülen görüşmelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK verileri değerlendiriliyor. Toplantılarda henüz net bir rakam telaffuz edilmezken, asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca çalışanın gündeminde.