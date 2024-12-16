Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi desteklemeyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları” programında emeklilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Emeklilerimizi sosyal güvenlik sistemimiz için asla bir yük olarak görmedik, bundan sonra da görmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Emeklilerimize Vefa Borcumuzu Ödemek İçin Yoğun Gayret Gösteriyoruz”

Erdoğan, emeklilerin yıllar boyunca kamuda, özel sektörde ve tarım alanlarında büyük katkılar sağladığını belirterek, “Çocuklarınıza ve torunlarınıza aktardığınız tecrübelerle Türkiye Yüzyılı’nın taşlarını döşediniz, gücümüze güç kattınız” dedi. Emeklilerin sadece ekonomiye değil, milli ve manevi değerlere de katkı sunduklarını belirten Cumhurbaşkanı, emeklilere şükranlarını sundu.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana emeklilerin haklarını korumak için büyük çaba gösterdiklerini belirten Erdoğan, “2002’de 6,5 milyon olan emekli sayısı bugün 16,6 milyona ulaştı. Bu süreçte emekli sayısı 10 milyon kişi arttı” dedi.

“Sosyal Güvenlik Primi Kesintisini Kaldırdık, Bayram İkramiyelerini Başlattık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin haklarını iyileştirmeye yönelik yapılan düzenlemeleri de sıraladı. Bu kapsamda, emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunanların maaşlarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi’ni (SGDP) önce yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürdüklerini, daha sonra ise tamamen kaldırdıklarını ifade etti. Ayrıca, banka promosyonları ve bayram ikramiyeleri gibi önemli yeniliklerin de emeklilere sağlandığını vurguladı.

Erdoğan, 2018’de başlatılan bayram ikramiyeleri kapsamında bugüne kadar emeklilere 252,1 milyar TL ödeme yapıldığını belirtti. Emeklilere destek sağlamak adına 2023 Ekim ayında bir defaya mahsus 5 bin TL ek ödeme yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, 2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan ettiklerini açıkladı.

“Emekli Maaşlarına Reel Artış Yaptık”

Erdoğan, emekli maaşlarında son 22 yılda önemli iyileştirmeler yapıldığını vurguladı. 2002-2024 döneminde farklı statüdeki emekli maaşlarında reel olarak yüzde 78 ile yüzde 631 arasında artış yaşandığını belirtti. Bu süreçte, emeklilerin refah seviyesini yükseltmek adına seyyanen zamlar, ilave refah payı artışları ve alt sınır maaş iyileştirmeleri yapıldığını ifade etti.

“Bayram ikramiyeleri, asgari ödeme miktarlarının artırılması ve refah payı artışları ile emeklilerin refah seviyesini yükseltmeyi başardık” diyen Erdoğan, emekli vatandaşların ekonomik ve sosyal haklardan daha geniş bir şekilde faydalanmaları için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

“Her Şey Güllük Gülüstanlık Değil, Ama Çalışmalarımız Devam Edecek”

Erdoğan, “Elbette her şey güllük gülistanlık değil. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların farkındayız” ifadelerini kullandı. Enflasyon ve yüksek yaşam maliyetlerinin, emeklileri zorladığını bildiklerini söyleyen Erdoğan, “Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize sonuna kadar bağlıyız. Bu vaadimizin arkasındayız” dedi.

Ekonomideki iyileşme sürecinin etkilerinin görülmeye başladığını ifade eden Erdoğan, enflasyondaki düşüşle birlikte emeklilerin alım gücünün de artacağını vurguladı. “Nasıl enflasyonu tek haneye biz indirdiysek, aynısını yine biz başaracağız” diyen Erdoğan, emeklilerle birlikte yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi.

“Muhalefet, Emeklileri Seçim Malzemesi Yaptı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde muhalefetin emeklileri istismar ettiğini belirtti. Muhalefetin, emeklilere gerçekçi olmayan vaatlerde bulunduğunu savunan Erdoğan, “Hiçbir ekonomik ve mali temeli olmayan uçuk vaatlerle vaat panayırları düzenlediler. Seçimden sonra verdikleri sözlerin tamamı unutuldu” dedi.

Muhalefetin, emeklilere ödenmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarını dahi ödemediğini iddia eden Erdoğan, “Bunu da övünerek anlatıyorlar. Ama SGK’ya olan borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar” dedi.

“2024 Yılını Emekliler Yılı İlan Ettik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan ettiklerini duyurdu. Bu kapsamda, emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni adımlar atılacağını ifade eden Erdoğan, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan, konuşmasının sonunda emeklilere plaket vererek teşekkür etti. “Türkiye Yüzyılı’nın emektarları” olarak tanımladığı emeklilere, Türkiye’nin kalkınmasına yaptıkları katkılar nedeniyle şükranlarını sundu.

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