Tapu işlemlerinde yapay zeka dönemi: Robotlar devrede

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yoğunluğu fazla olan tapu müdürlüklerinde işlemlerin hızlandırılması amacıyla yapay zeka destekli yazılımsal işlem robotlarının kullanımına başladı. Web Tapu üzerinden gelen başvurular, robot kullanıcıları tarafından TAKBİS ara yüzünde işleniyor ve ilgili müdürlük personeline havale ediliyor.

Robotlar iş başında

Robotlar, işlemleri gerekli açıklamalarla birlikte hazırlayarak, havale havuzuna iletiyor ve müdürlük personeline dağıtıyor. Şu an için 96 tapu müdürlüğünde aktif olarak kullanılan bu teknoloji, vatandaşların işlem sürecini hızlandırmayı ve iş yükünü azaltmayı hedefliyor. Geliştirme çalışmaları devam eden sistemle, gelecekte daha kapsamlı bir otomasyonun sağlanması planlanıyor.



Alman hükümeti Yapay zekayı giderek daha fazla kullanıyor.

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