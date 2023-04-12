Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine verilen 8 bin 658 yıllık hapis cezası onandı

Adnan Oktar Davasında 73’ü tutuklu 215 sanık yeniden yargılanıyordu.

Mahkeme heyeti, Oktar’ı ‘örgüt yöneticiliği’, ‘cinsel istismar’, ‘eğitim hakkının engellenmesi’, ‘eziyet’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından toplamda 891 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, yönetici olduğu için Oktar’ı diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tuttu. Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edildi.

Adnan Oktar Davasında Ne olmuştu?

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021’de ‘örgüt yöneticisi olmak’ suçundan yargılanan sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna’yı ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, 107 sanığa da ‘örgüt üyeliği’ suçundan dört yıl altışar ay, 20 sanığa da ‘örgüte üye olmak’, ‘örgüte yardım etme’, ‘gerçeğe aykırı mal bildirme’, ‘suçluyu kayırma’, ‘ruhsatsız silah taşıma’ ve ‘tehdit’ suçlarından bir yıl sekiz aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası vermişti.

Mahkeme etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 12 sanığa ‘örgüte üye olmak’ suçundan 11’er ay hapis cezası vermiş, bu sanıklarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmıştı.

Sanık Mustafa Kuşçu, Turgut Aksu ve Ozan Süer’in tahliyesine karar veren mahkeme, Bahadır Köseoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

Sanıklardan üçü tüm suçlardan beraat etmişti. Mahkeme tutuksuz sanıklar Ahmet Bürke, Dolunay Tezin, Hüseyin Alpar Sayın, Sibel Yılmaztürk, Şecaaddin Çelikler, Eşref Nuri Yakışan, Mehmet Murat Atmaca ve Deniz Tanık’ın tutuklanmalarına karar vermişti.

Bir kısım sanıkların bazı suçlardan beraatini kararlaştıran heyet, 80 sanık hakkındaysa çeşitli suçlardan üç yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezası vermişti.

İstinaf kararı bozmuştu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi Adnan Oktar ‘organize suç örgütüne’ yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84’ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınıp tahliyelerine karar verilmişti.

Alınan kararda, ‘suç örgütü’ lideri Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy’un ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

Savcılık tahliyelere itiraz etmişti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı da tahliyelerin ‘usul ve yasaya aykırı’ diyerek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2’inci Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61’i hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 61 sanıktan 50’si tutuklanmış, dava dosyası ilk derece mahkemesine gönderilmişti.

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