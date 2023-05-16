Adana Sarıçam’da Kadın Cinayeti: Burcu Cöddü Öldürüldü

Uğur Cöddü adlı şahıs tartıştığı eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman Şimşek, Harun Şimşek ve halası Müzeyyen Çırak’a ateş açtı. Burcu Cöddü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre dün Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Uğur Cöddü iddiaya boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Cöddü’nün yanına gitti.

Burcu Cöddü’nün babasının evinin önünde çift tartışmaya başladı. Tartışmayı duyan Cöddü’nün yakınları da dışarıya çıkarak müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik sırasında belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Uğur Cöddü, eşi ve akrabalarına ateş açtı.

Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile kendi halası Müzeyyen Çırak’a isabet etti. Mahalledeki diğer vatandaşlar Uğur Cöddü’yü etkisiz hale getirirken olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

Durumu ağır olan Burcu Cöddü, ambulansa bindirilirken, yanındaki yakınına “Çocuklarım sana emanet” diye seslendi.

Burcu Cöddü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Olay yerinden kaçmaya çalışırken mahalleli tarafından yakalanan ve darp edilen Uğur Cöddü polis tarafından gözaltına alındı.

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