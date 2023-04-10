Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya İntihar Etti

Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’i öldürme suçundan yargılanan Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya, cezaevinde ölü bulundu.

İntihar ettiği anlaşılan Akçekaya, iki hafta önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ufuk Akçekaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu CİMER’e şikayet ettiği yalanıyla gündeme gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2021’de yaptığı türbe ziyareti sırasında elleri arkadan bağlı bir şekilde yürüdüğü sırada görüntülenmişti ve CİMER’e şikayet edildiği öne sürülmüştü.

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İmamoğlu’nu kendisinin CİMER’e şikâyet ettiğini açıklamıştı. CİMER’den gelen açıklamada ise Ufuk Akçekaya’nın şikayetinin bulunmadığı belirtilmişti.

Nazmi Arıkan Cinayeti

Ufuk Akçekaya, 2022’de Çanakkale’de bir çiftlik evinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan’ı ve şoförü Şerif Eker’i bıçaklayarak öldürdü.

Ufuk Akçekaya, Nazmi Arıkan’ı 12’si öldürücü olmak üzere 47 bıçak darbesi ile katletti.

Şoför Şerif Eker ise 27’si ölümcül 66 bıçak darbesi ile öldürüldü.

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