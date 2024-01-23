Alper Gezeravcı, uzaydan ‘mutluluk’ karesi gönderdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaya çıkmasının ardından kapsüllerinin kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra fotoğraf çekindi. Fotoğraf karesinde, Gezeravcı ve diğer astronot arkadaşları ile yüzlerindeki mutluluk görünüyor. Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan Gezeravcı, “Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış. Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor” diye konuştu.

Gezeravcı uzayda deney yapıyor

TUA’nın sosyal medya hesabından deneye ilişkin yapılan açıklamada, “Uzay İstasyonu’ndan dünyaya dönen mikroalg örnekleri, ‘RNA dizileme’ adı verilen bir teknikle incelenecek. Bu inceleme, mikroalglerin metabolizmalarının uzay koşullarında nasıl değiştiğini göstererek bilim dünyası için yeni bilgiler sunarken gelecek uzay misyonlarında enerji, yem, gıda, değerli maden kazanımı gibi uygulamalar için önemli kazanımlar sağlayacak. Kısacası, bu misyon, uzayda yaşam destek sistemlerini geliştirmek için mikroalgleri kullanma potansiyelini araştırıyor ve bu alglerin uzaydaki koşullara nasıl tepki verdiğini anlamayı hedefliyor. Bugün ayrıca zorlu koşullarda yaşayabilen mikroalgler üzerinden kapalı sistemlerde yaşam destek üniteleri geliştirmeyi amaçlayan uzman deneyini Space Station’da yer alan Colombus Laboratuvarı’nda gerçekleştiriyor” denildi.