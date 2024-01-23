Emeklilere müjde! Zam farkı ve ek ödemeleri 26 Ocak’tan itibaren yatırılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullerine yapılacak 2023 ek ödemelerinin 26 Ocak’tan itibaren yapılacağını açıkladı.

Emeklilerin beklediği açıklama

SGK’dan yapılan açıklamada; 5510 sayılı Kanun’un ilgili maddesi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkın, banka ve PTT şubelerine gönderilerek, 26 Ocak cuma günü ödenmeye başlanacağı belirtildi. Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3’er aylıklar halinde alanlardan 1’inci gruptaki Kasım-Aralık-Ocak dönemi alanlara 1 aylık, 2’nci grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde alanlara 2 aylık, 3’üncü grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildiği belirtildi. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye ödenecek fark tutarının 19,3 milyar TL olduğu kaydedildi.

Ayrıca 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ilgili maddesi gereğince, yılın en geç ilk 3 ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödendiği belirtildi. 5510 sayılı Kanunun SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 59 bin 33 kişiye ödeme yapılacağı, toplam ödenecek tutarın 992,9 milyon TL olduğu belirtildi. Açıklamada, “30 bin 434,84 TL ile 16 bin 739,16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek, 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır” denildi.