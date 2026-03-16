Ankara’da bir kamyonetin yokuştan aşağı kaydı

Ankara’da korkutan kaza
Ankara’da dik bir yokuştan çıkmaya çalışan kamyonetin kaymasıyla birlikte arkada bulunan kırmızı renkte bir otomobilin üstüne devrildi. O korkunç anlar güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kamyonet yokuştan yukarıya çıkmaya çalışırken kontrolden çıkarak tekerleri kaydı bunun sonucunda geriye doğru kaymaya başladı. Olay sonucundaki devrilen kamyonetin tamamen altında kalmaktan sürükler kıl payı kurtuldu.
Kaza sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda yaralılar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
Olay yerine gelen yetkililer kaza hakkında detaylı inceleme başlattı.