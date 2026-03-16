Batman’da silahlı kavgada genç ağır yaralandı

Batman'da gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 genç yaralandı.

Batman‘da korkunç olay

Batman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde B.G. (19) ile M.A. (18) arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanan M.A. hastaneye kaldırıldı.

Batman'da korkunç olay

21.30 sıralarında B.G. (19) ile M.A. (18) arasında tartışma çıktı. B.G., yanındaki silahla M.A.’yı göğsünden vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. M.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

B.G., polis ekipleri tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

NationalTurk TR16/03/2026
0 Bir dakikadan az
