Batman’da silahlı kavgada genç ağır yaralandı

Batman‘da korkunç olay
Batman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde B.G. (19) ile M.A. (18) arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanan M.A. hastaneye kaldırıldı.
21.30 sıralarında B.G. (19) ile M.A. (18) arasında tartışma çıktı. B.G., yanındaki silahla M.A.’yı göğsünden vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. M.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
B.G., polis ekipleri tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.