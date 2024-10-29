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Antalya’da korkutan deprem
AFAD, Antalya Demre'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında Akdeniz’de saat 19.43’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya’da deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43’te merkez üssü Antalya’nın Demre ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Demre’ye 267,88 kilometre mesafede olan depremin 7,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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