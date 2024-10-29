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Antalya’da korkutan deprem

AFAD, Antalya Demre'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

antalyada korkutan deprem
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Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında Akdeniz’de saat 19.43’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya’da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43’te merkez üssü Antalya’nın Demre ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Demre’ye 267,88 kilometre mesafede olan depremin 7,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Konya’nın Kulu ilçesinde, misafirliğe giden bir ailenin 1,5 yaşındaki bebeği balkondan düşerek ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce oyuncağını düşüren bebek, ardından balkondan düşerek sert zemine çarptı.

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