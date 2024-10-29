Antalya’da korkutan deprem

Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında Akdeniz’de saat 19.43’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya’da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43’te merkez üssü Antalya’nın Demre ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Demre’ye 267,88 kilometre mesafede olan depremin 7,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.