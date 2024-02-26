Ramazan pidesi fiyatlarına yüzde 80 zam!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2024 Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Pide fiyatlarına yüzde 80 zam geldi.

Ramazan ayına kısa bir zaman kala 2024 Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. Halil İbrahim Balcı, pidenin kilo fiyatının 60 lira olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre İstanbul, Ankara ve Antalya’da 250 gramlık ramazan pidesi 15 liraya satılacak. İzmir’de ise 300 gram pide 18 lira olacak.

Balcı, Türkiye’nin hiçbir yerinde pidenin kilogram fiyatının 60 liranın üzerinde olmayacağını söyledi.

Ekmek fiyatlarını da değerlendiren Balcı şunları söyledi:

“Geçen yıl ekmeğin kilogram fiyatı 35,5 lira olarak uygulandı. Bu yıl ekmeğin azami kilogram fiyatı 40 lira. İşçilik, un ve işletme giderlerimiz artış gösterirken bu yılın başında ekmeğe gelen zam oranının yüzde 14 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Ekmekle ilgili bir fiyat değişikliği gündemimizde yok.”

Pidenin kilogram fiyatı geçtiğimiz yıl 33.5 liraydı.

İstanbul’da ekmeğe zam yapıldı