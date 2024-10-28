Konya’da 1,5 yaşındaki bebek balkondan düştü

Olay, Konya’nın Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir apartmanda meydana geldi.

Konya’da kan donduran olay

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu 1,5 yaşındaki Y.N., ailesi ile birlikte misafirliğe gittiği evin balkonunda diğer çocuklarla oyun oynuyordu. Oyun sırasında bebeğin oyuncak ayısı balkondan düştü. Kısa süre sonra, oyuncağını almak için balkona yönelen Y.N., dengesini kaybedip balkondan aşağıya düştü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, oyuncak ayının düşüşü, sonrasında ise bebeğin sert zemine çarpma anı yer aldı.

Bebeğin düştüğünü fark eden çevredeki iş yeri sahipleri, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi yaparak Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.