Antalya’da teleferik faciacı: 1 ölü 7 yaralı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Antalya’da bayram tatilinde dehşet yaşandı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi’nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2’si çocuk 7 kişinin de yaralandığını belirledi.

Ekipler, yaralıların tahliyesi için çalışmalara başladı.

Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı bildirildi.

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Pendik’te, yediemin deposunda çıkan Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Harmandere Mahallesi Moda Sokağı’ndaki yediemin deposunun yanındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.